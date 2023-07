Vor Vertragsende: Herzogin Meghan will weitere Netflix-Serie

Herzogin Meghan (41) will grünes Licht von Netflix! Im vergangenen Dezember erschien die sechsteilige Doku von Prinz Harry (38) und seiner Frau erstmals auf der Streaming-Plattform. Für satte 78 Millionen Euro berichtete das Pärchen dem Streaminganbieter unter anderem von ihrem Ausstieg als Royals. Dabei erhoben die Eheleute schwere Vorwürfe gegen das britische Königshaus – und diese sorgten für einen heftigen Skandal. Dennoch versucht Meghan nun, eine weitere Show auf Netflix zu bekommen!

Wie Daily Mail berichtet, versuche die 41-Jährige nun, sich für die nächsten zwei Jahre weitere Inhalte auf der Streaming-Plattform zu sichern. "Meghan und ihr Team bei Archewell werden weiterhin versuchen, grünes Licht für Filme und Fernsehsendungen von Netflix zu bekommen, bis der Vertrag im Jahr 2025 ausläuft", erklärt die Kolumnistin Alison Boshoff gegenüber dem Newsportal. Quellen bei Netflix behaupten zudem, dass ihr Unternehmen Vorschläge für Drehbuchinhalte "in allen Bereichen" parat habe.

Die Chancen dafür stehen ziemlich gut, denn: Netflix habe eine starke Verbindung zu Herzogin Meghan und Harry. "Unsere aufregende Reise mit ihnen wird nicht so bald enden. Wir arbeiten derzeit an zahlreichen Projekten, darunter die mit Spannung erwartete Dokumentarserie 'Heart of Invictus'", machte ein Sprecher des Streaming-Anbieters deutlich. Die Serie soll bereits im nächsten Monat erscheinen.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Royal Lancaster Hotel 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan bei den Invictus Spielen, 2020

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de