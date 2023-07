"Wie eine Kobra": Kevin Spaceys Kläger packt weiter aus!

Der Ankläger bleibt bei den Übergriffsvorwürfen! Seit Ende Juni muss sich Kevin Spacey (63) erneut vor dem Gericht in London erklären. Der House of Cards-Star muss sich in der britischen Hauptstadt schweren Vorwürfen stellen: In sieben Fällen wird der Schauspieler der sexuellen Nötigung und Körperverletzung beschuldigt. Im Prozess gibt eines der Opfer nun neue Details preis: Kevin soll angeblich "wie eine Kobra" zugegriffen haben!

Laut aktuellen Angaben von Fox News soll einer der vier Kläger im Prozess gegen den 63-Jährigen am Donnerstag bei den schweren Missbrauchsvorwürfen geblieben sein. "Es war nicht wie eine Liebkosung. Es war wie eine Kobra, die herauskommt und zugreift", sagte das mutmaßliche Opfer zu einem angeblichen Vorfall aus, bei dem ihm der Schauspieler in den Intimbereich gefasst habe. "Es war nicht wie eine Verführung. Es war brutal", fügte er hinzu.

Dennoch bezeichnete Kevins Anwalt Teile der Zeugenaussage als "völlig unwahr". Darauf antwortete das mutmaßliche Opfer aus dem Zeugenstand im Londoner Gerichtssaal: "Bei allem Respekt, Sie waren nicht dabei, ich aber schon." Er fügte hinzu, dass er sich durch den Vorfall "erniedrigt" und "wertlos" gefühlt habe. "Ich habe noch nie erlebt, dass jemand so mit mir gesprochen hat, niemals", erklärte der Kläger weiter.

Anzeige

Getty Images Kevin Spacey im September 2013

Anzeige

Getty Images Kevin Spacey im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Kevin Spacey im Juli 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de