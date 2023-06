"Zu übertrieben": So denkt Sascha Sirtl über Emmys Verhalten

Hat Emmy Russ (24) mit ihrem Verhalten über die Stränge geschlagen? In der diesjährigen Staffel von Kampf der Realitystars eckte die TV-Bekanntheit mit ihrer egoistischen Art bei den anderen Kandidaten oft an. Zuletzt war die Blondine sogar wutentbrannt ausgerastet, weil Sarah Knappik (36) sich dafür entschieden hatte, dass ihre Mitstreiter ihren Koffer abgeben müssen. Und das, obwohl die Beauty selbst noch in der Folge zuvor Sascha Sirtls (45) Videobotschaft verkauft hatte! Was denkt daher der einstige Big Brother-Gewinner über Emmys Wutausbruch? Promiflash hat bei Sascha nachgefragt.

"Ihre Reaktion war schon zu krass", gibt der gebürtige Bayer gegenüber Promiflash zu und führt das weiter aus: "Sie war sehr emotional, weil ihre Kleidung und ihre Schminke ihr so wichtig sind. Ist ja auch alles gut und ist ja auch nur meine Meinung, aber ich fand es zu übertrieben." An ihrem Verhalten merke er einfach, dass sie eben erst 24 Jahre alt sei. Dennoch sieht er auch das Positive darin, denn: Er hatte befürchtet, dass er ohne Emmys Ausraster das Nominierungsband von Sarah kassiert hätte.

Aber nicht nur Sascha findet Emmys Verhalten etwas darüber, sondern auch sein Mitstreiter Lukas Baltruschat. "[Sie hat] maßlos übertrieben. Vor allem [das Ganze] von Emmy, die selbst eine deutlich schlimmere Entscheidung getroffen hat", äußert er seine Meinung im Promiflash-Interview und spielt damit auf die verkaufte Videobotschaft an.

Kampf der Realitystars, RTLZWEI Emmy Russ bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / saschasirtl Sascha Sirtl im September 2022

Instagram / lukascharles_ Lukas Baltruschat, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer 2023

