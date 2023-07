Heiß, heißer, Shakira! Die Sängerin zeigt ihre Bauchmuskeln

So geht Shakira (46) also feiern! Die Sängerin hatte vor wenigen Tagen die Pariser Modewoche besucht, wo sie ein echter Hingucker war. Der Grund: Die zweifache Mutter trug einen weißen Mantel, der mit der riesigen Aufschrift "Nein" verziert war. Von der Haute-Couture-Show in der französischen Metropole ging es für die Kolumbianerin ausgelassen und aber nicht weniger extravagant weiter: Shakira macht in einem durchsichtigen Bodysuit die Nacht durch!

Wie Daily Mail berichtet, war die 46-Jährige im Londoner Chiltern Firehouse unterwegs – bis zum Morgengrauen soll sich Shakira dort vergnügt haben. Das passende Outfit hatte die "Beautiful Liar"-Interpretin selbstredend parat: Auf den Fotos ist sie in einem ärmellosen Body zu sehen, unter dem ihre Bauchmuskeln durchschimmern– darunter trägt Shakira einen schwarzen BH. Dazu kombiniert sie eine schwarze Hose und Plateau-Chucks.

Laut den Aufnahmen war Shakira alleine unterwegs. Vor einigen Wochen wurde berichtet, dass sie allerdings mit Lewis Hamilton (38) verreisen wolle. "Hamilton und Shakira planen einen gemeinsamen Urlaub und ich kenne das Ziel bereits. Es ist ein karibisches Land, eine kurze Reise von etwa einer Stunde", plauderte ein Insider gegenüber The Sun aus.

ActionPress Shakira im Juli 2023

Getty Images Shakira bei einem Formel 1 Grand Prix in Spanien

Getty Images Lewis Hamilton, Rennfahrer

