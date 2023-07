Schickt Shakira hier ihrem Ex Gerard Piqué eine Botschaft?

Ein klares Statement? Shakira (46) und Gerard Piqué (36) gingen fast zwölf Jahre gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Sommer hatten die Sängerin und der Kicker ihre Trennung bekannt gegeben. Der Grund: Er soll eine Affäre mit Clara Chia Marti gehabt haben, mit der er mittlerweile auch zusammen ist. Seither lieferte sich das einstige Paar eine öffentliche Schlammschlacht – und die geht nun scheinbar in die nächste Runde: Sendet Shakira hier ihrem Ex eine versteckte Nachricht?

Der kolumbianische Popstar legte am Mittwoch einen dramatischen Auftritt auf der Pariser Fashion Week hin – Shakira besuchte dort die Haute-Couture-Show von Viktor & Rolf. Wie auf den Paparazzi-Schnappschüssen zu sehen ist, trug die Sängerin einen weißen Mantel, auf dem ein einziges Wort in riesigen dreidimensionalen Buchstaben prangte: "Nein". Fans vermuten, dass Shakira damit eine nicht gerade subtile Botschaft an ihren Ex-Freund Gerard senden wollte.

Via Instagram postete die "She Wolf"-Interpretin auch einige Bilder von ihrem besonderen Look bei der Haute-Couture-Show. "'Ja' wird überbewertet", schrieb sie unter eines der Fotos. Während einige Fans sich sicher sind, dass sich das Outfit an ihren Ex-Freund richtet, fragen sich andere hingegen: "Shakira ist wunderschön, aber ich verstehe nicht, warum sie dieses Kostüm trägt."

ActionPress Shakira, Sängerin

ActionPress Gerard Piqué und Shakira im Mai 2014

ActionPress Shakira im Juli 2023

