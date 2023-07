Ist "Barbie"-Regisseurin Greta Gerwig etwa kein Barbie-Fan?

Wie steht sie zu der umstrittenen Puppe? In wenigen Tagen hat das Warten endlich ein Ende: Am 20. Juli erscheint der neue Barbie-Film auf großer Leinwand im Kino. Während Margot Robbie (33) die Zuschauer als Kultblondine verzaubern wird, schlüpft Ryan Gosling (42) in die Rolle des Ken. Allerdings gibt es viele Kritiker zu dem Streifen – und auch die Regisseurin Greta Gerwig (39) gesteht nun, kein "Barbie"-Fan zu sein!

Die Regisseurin des neuen "Barbie"-Films gibt gegenüber Zeit preis, die Kultfigur selbst kritisch zu sehen. "Der Film ist für Leute, die Barbie hassen, weil wir Barbie im Laufe der Geschichte ein bisschen zerstören", verrät Greta in dem Interview. Dabei ignoriere die Drehbuchautorin nicht-kritische Stimmen zur Spielzeugpuppe bewusst. "Selbst wenn sich Barbie weiterentwickelt hat, ist die Tatsache, dass sie umstritten ist, immer noch ein Teil von ihr", erklärt die 39-Jährige weiter.

Laut Greta erzählt die Verfilmung die Geschichte der blonden Puppe komplett neu. Barbie werde aus dem Paradies vertrieben und im Verlauf der Handlung zum Menschen. "So wie Adam und Eva im Garten Eden, als sie plötzlich feststellen, dass sie gar keine Kleider anhaben", fügt die Regisseurin im Gespräch hinzu.

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved. Margot Robbie in "Barbie"

© 2022 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. Ryan Gosling als Ken in "Barbie"

Getty Images Greta Gerwig im Juli 2023

