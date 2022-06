Ryan Gosling (41) überraschte seine Fans mit einem außergewöhnlichen Filmprojekt! Der kanadische Schauspieler wird im kommenden Jahr neben Margot Robbie (31) in dem neuen Film Barbie zu sehen sein: Der Hollywoodstar schlüpfte am Set in die Rolle des Ken. Gestern wurden auch endlich die ersten Fotos aus dem Streifen veröffentlicht. Aber wie kommt Ryans Look denn bei den Fans an? Die Promiflash-Leser sind zwiegespalten...

Bei einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 17. Juni, 8:00 Uhr] teilten sich die Meinungen der Fans: Bei 324 von insgesamt 591 Teilnehmern fiel Ryans Look in "Barbie" durch – das entspricht 54,8 Prozent aller Votes. 267 Leser – also 45,2 Prozent des Gesamtergebnisses – gaben hingegen an, dass sie Ryan als Ken total hot finden und es kaum abwarten können, den Schauspieler in dem Film zu sehen.

Und auch in der Kommentarspalte eines Instagram-Beitrags von Promiflash stritten sich die Fans über Ryans Filmrolle: Während einige total begeistert waren, zeigten sich wiederum andere enttäuscht. "Hammer", schwärmte beispielsweise ein User. "Nicht böse gemeint, aber ich kann ihn in der Rolle nicht so ernst nehmen" oder auch "Seit wann ist Ken blond?", kommentierten hingegen zwei weitere Nutzer.

