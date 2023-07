Kyle Richards ist mit Morgan Wade "sehr gut befreundet"

Kyle Richards äußert sich zu den Liebesgerüchten. Bereits seit 1996 gehen die Tante von Paris Hilton (42) und ihr Ehemann Mauricio Umansky gemeinsam durchs Leben. In der US-Realityshow Real Housewives of Beverly Hills hatten die beiden jahrelang Einblick in ihren Familienalltag gegeben. Doch vor einigen Tagen teilte die Schauspielerin ein Statement, in dem sie zugab, dass es mit Mauricio seit Längerem kriselt. Dafür machen nun Gerüchte die Runde, dass sie mit dem Musikstar Morgan Wade anbandeln würde. Jetzt meldet sich Kyle zu Wort!

Als sich ein Paparazzo bei der dreifachen Mutter auf der Straße nach ihrem Beziehungsstatus erkundigt, erwidert diese, dass sie kein Single-Leben führe. Außerdem plaudert Kyle aus, dass Morgan und sie "sehr gut befreundet" seien. Derzeit wolle sie sich aber voll und ganz auf ihre Ehe mit Mauricio konzentrieren und nicht weiter auf die Liebesgerüchte eingehen.

Grund für die Gerüchte war, dass die Brünette eine Weile lang nichts mehr mit oder über Mauricio im Netz gepostet hatte. Stattdessen war die Sängerin immer häufiger auf ihrem Profil zu sehen. Die beiden sollen sogar gemeinsam in den Urlaub gefahren sein. Außerdem trugen Kyle und Morgan zueinander passende Ringe und Tattoos.

Instagram / morganwademusic Kyle Richards und Morgan Wade im Flugzeug

Instagram / mumansky18 Mauricio Umansky und Kyle Richards mit ihren Töchtern

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im September 2022 in Nashville

