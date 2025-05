Wieder schwanger: Akka und Lisa-Marie verschieben Hochzeit

Vor wenigen Stunden überraschten Lisa Marie Akkaya (24) und ihr Partner Akka (24) ihre Fans mit einer tollen Neuigkeit: Das junge Paar erwartet sein zweites gemeinsames Baby – und das nur sieben Monate, nachdem ihr erster Sohn zur Welt gekommen ist. Diese Info stellte ihr Leben wohl komplett auf den Kopf. Gegenüber Bild verrieten sie schon die erste Planänderung, die die Schwangerschaft mit sich brachte: Die große Hochzeitsfeier, die die beiden eigentlich für dieses Jahr geplant hatten, werden sie verschieben.

Im September 2024 verrieten die beiden Social-Media-Stars, dass sie in Dubai bereits ihre standesamtliche Hochzeit gefeiert hatten. Somit waren sie schon bei der Geburt des kleinen Emilios im Oktober 2024 Mann und Frau. Für die Verlobung ließ sich der Too Hot To Handle: Germany-Star etwas ganz Besonderes einfallen: Die Frage aller Fragen stellte er seiner Liebsten mit einem unfassbar großen Strauß roter Rosen und einem Luftballon in Herzform, auf dem die Frage "Willst du mich heiraten?" geschrieben stand.

Nicht nur für ihre Fans, auch die beiden Influencer selbst hatten nicht mit der zweiten Schwangerschaft gerechnet. "Es kam sehr überraschend. Ich hatte auf einmal so ein Bauchgefühl, dass ich einen Test machen muss, obwohl ich keinerlei Symptome hatte. Als der Test positiv ausfiel, war ich erst mal geschockt – im Positiven", erzählte Lisa Marie gegenüber Bild und gestand: "Ich kann noch gar nicht glauben, dass ich wieder schwanger bin. Ich halte meinen kleinen Emilio im Arm und denke: 'Das ist doch mein Baby.' Und ich verstehe noch gar nicht, dass ich bald mit zwei süßen Engeln kuscheln darf."

Instagram / lisa.straube Lisa Maria Straube, 2024

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheit

