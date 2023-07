Madonnas Zusammenbruch: Ihre Zwillinge waren mit im Haus

Es sind neue Details zu Madonnas (64) Zusammenbruch bekannt! Seit Wochen sind die Fans der Popsängerin in Sorge: Denn die "Material Girl"-Interpretin wurde am 24. Juni in eine Klinik eingewiesen, nachdem sie bewusstlos in ihrem Haus aufgefunden worden war und angeblich wiederbelebt werden musste. Grund für den Zusammenbruch soll eine bakterielle Infektion gewesen sein. Jetzt verrät ein Insider: Madonnas Zwillinge mussten alles mit anschauen.

"Die Leute im Haus haben Estere Ciccone (10) und Stelle Ciccone (10) versucht abzulenken, sodass sie ihre Mutter nicht bewusstlos sehen. Niemand wollte, dass sie ihre Mutter in diesem Zustand sehen", gibt die Quelle gegenüber Radar Online zu verstehen und fügt außerdem hinzu: "Stellen Sie sich diesen Schmerz vor, wenn sie denken, dass ihre Mutter gestorben ist." Dennoch seien die beiden sichtlich geschockt und verärgert gewesen.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Öffentlichkeit davon erfahren, dass die Sängerin mit dem Medikament Narcan wiederbelebt werden musste. Zwar hatte die Quelle gegenüber dem Magazin behauptet, dass Narcan des Öfteren bei einer Überdosis verwendet wird, es jedoch keine Hinweise darauf gegeben habe, dass die 64-Jährige Drogen genommen hatte.

Instagram / madonna Stelle und Estere Ciccone im April 2023

Instagram / madonna Madonna mit ihren beiden Zwillingsmädchen

Instagram / madonna Madonna mit ihren Zwillingen Stelle und Estere Ciccone

