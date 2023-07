Taylor Swift ändert kontroverse Textzeile in altem Song!

Sie überrascht ihre Fans. Taylor Swift (33) zählt zu den einflussreichsten Stars der Welt. Mit ihrer Musik spricht sie vielen Menschen aus der Seele. Gerade erst veröffentlichte die "Shake It Off"-Interpretin ihr Album "Speak Now". Und das bereits zum zweiten Mal, denn die Rechte an den ursprünglichen Tonaufnahmen liegen nicht bei ihr. Dabei überarbeitete Taylor nachträglich Textpassagen in einigen ihrer Songs – aus gutem Grund!

"Ich bin 33 Jahre alt [...] Ich kümmere mich um nichts, was mir mit 19 passiert ist", sagte Taylor laut Hollywood Life zuvor über die Neuveröffentlichung ihrer alten Songs. Das wiederum würde erklären, wieso die Blondine nun eine kontroverse Zeile aus ihrem Song "Better Than Revenge" strich. Bis heute wird davon ausgegangen, dass dieser von Ex Joe Jonas (33) und seiner damaligen neuen Flamme handelt. Statt "sie ist vielmehr bekannt für die Dinge, die sie auf der Matratze macht", heißt es jetzt "er war wie eine Motte im Licht. Sie hatte die Streichhölzer in der Hand". Taylor bereitet damit der ursprünglichen Slutshaming-Passage ein Ende.

Inmitten ihres Rechtsstreits mit dem Unternehmer Scooter Braun (42) um ihre Originalaufnahmen hatte die Musikerin vor Jahren beschlossen, alle ihre alten Alben neu aufzunehmen. Daraus waren schlussendlich "Taylors Versionen" entstanden, an denen sie jetzt die Rechte besitzt.

Getty Images Taylor Swift, 2023

Getty Images Taylor Swift im Februar 2023

Getty Images Scooter Braun, Manager von Justin Bieber

