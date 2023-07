Vermummt auf Konzert: Fan macht für Taylor Swift krank!

Geht diese Fan-Liebe zu weit? Mit ihrer "The Eras Tour" spielt Taylor Swift (33) in ausverkauften Konzerthallen. Als die Sängerin erst kürzlich die internationalen Daten ihrer Tournee bekannt gibt, sorgt das für Hysterie bei ihren Fans. Dass die Community des Popstars so ziemlich alles für ihr Idol tun würde, ist kein Geheimnis – wie auch das jüngste Beispiel zeigt. Ein Taylor-Fan entschied sich jetzt für ein eher ungewöhnliches Konzert-Outfit.

Zugegeben, die Kleiderwahl dieses Fans ist mehr als verrückt, doch es gibt dafür einen guten Grund: Um die US-Amerikanerin live zu erleben, meldete sich die Konzertbesucherin nämlich bei der Arbeit krank. Damit sie nicht erwischt wird, musste sie zu drastischen Mitteln greifen, wie ein virales Twitter-Video zeigt. So warf sich der augenscheinliche Superfan kurzerhand eine dicke Decke über den Kopf – und um den Look dann doch mehr oder weniger Taylor-würdig zu machen, setzte sich die Frau zuletzt noch eine Sonnenbrille auf.

Während das skurrile Outfit des Fans wohl keinen Schönheitswettbewerb gewinnen würde, sieht es bei Taylor hingegen schon anders aus: Diese zeigt gerne ihr Stilbewusstsein. Zwischen ihren Auftritten verbringt die "Lover"-Interpretin immer wieder Zeit in ihrem Tonstudio in New York. Dabei zeigt sie regelmäßig ihre tollen Looks.

Taylor Swift im September 2022

Taylor Swift, Sängerin

Taylor Swift im März 2023

