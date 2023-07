"Am Boden zerstört": Liam Payne wies sich in Klinik ein!

Liam Payne (29) wusste keinen anderen Ausweg. Als einstiges Mitglied der Boyband One Direction feierte der Sänger weltweit Mega-Erfolge. Seit 2017 versucht er sich als Solo-Künstler. Nachdem der Musiker im Rahmen eines Podcasts dann jedoch einige kontroverse Kommentare von sich gegeben hatte, wurde es zunehmend ruhiger um ihn. Zuletzt verschwand er ganz von der Bildfläche – jetzt verrät Liam die Gründe dafür .

"Ich musste mir eine Auszeit nehmen. Ich wurde zu jemandem, den ich nicht mehr wiedererkannte", erklärt der 29-Jährige in einem aktuellen YouTube-Video. Nach seinem umstrittenen Podcast-Auftritt im vergangenen Jahr sei er "am Boden zerstört" gewesen. Doch standen ihm seine Ex-Freundin Cheryl Cole (40) und seine ehemaligen Bandkollegen in dieser schweren Zeit zur Seite. Rückblickend brachten ihn seine damaligen Aussagen auch dazu, letztlich professionelle Hilfe in einer Klinik zu suchen. "Es ist einer dieser Wendepunkte in meinem Leben, der mir [...] das Leben gerettet hat", offenbart Liam.

2022 war Liam in Logan Pauls (28) Podcast "Impaulsive" zu Gast – dort hatte er ordentlich gegen die Jungs von One Direction ausgeteilt. Er behauptete beispielsweise, dass die Gruppe nur seinetwegen gegründet wurde. "Ich bin der erfolgreichste aus der Gruppe", hatte er außerdem in dem Interview behauptet.

Getty Images Liam Payne, Sänger

Getty Images Liam Payne, März 2023

Getty Images One Direction im November 2014

