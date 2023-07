Katy Perry und Orlando Bloom stecken sich Zungen in den Hals

Die beiden haben sich zum Fressen gern. Katy Perry (38) und Orlando Bloom (46) sind schon seit sieben Jahren unzertrennlich. Seit 2019 sind die Sängerin und der Schauspieler sogar verlobt. Vor öffentlichen Liebesbekundungen scheuen die beiden ebenfalls nicht zurück: Erst vor einigen Tagen beim Wimbledon-Spiel knutschte das Paar wild herum. Auch bei einem Konzert von Bruce Springsteen (73) konnten die zwei wieder nicht die Hände voneinander lassen.

Das Paar wurde bei einem leidenschaftlichen Kuss beobachtet – inklusive Zungenspielen. Das zeigen Aufnahmen, die unter anderem Daily Mail vorliegen. Offensichtlich war Orlando danach in der Stimmung, ihre Zuneigung zu dokumentieren: Er zückte sein iPhone, um ein Foto von sich und Katy zu schießen.

Die "California Gurls"-Sängerin zeigte sich bei ihrem Liebesausflug langbeinig in einem Prada-Minikleid, das jeden Zentimeter ihrer traumhaften Figur umspielte. Sie vervollständigte den Look mit Goldschmuck, während sie ihre rabenschwarzen Locken offen trug. Orlando hingegen machte in einem weißen T-Shirt, das er mit einer Jeans kombinierte, eine lässige Figur.

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom im April 2023

Instagram / katyperry Katy Perry und Orlando Bloom, Oktober 2022

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im Jahr 2021

