"Little M.": Chethrin Schulze gibt Hinweis auf den Babynamen

Auf welchen Namen wird Chethrin Schulze (31) ihr Kind wohl taufen? Aktuell wartet sie voller Vorfreude auf ihren ersten Nachwuchs: Mittlerweile ist der Love Island-Star schon in der 20. Schwangerschaftswoche – und hat mit zahlreichen Symptomen wie Stimmungsschwankungen zu kämpfen. Über ihren Partner ist kaum etwas bekannt und auch ihr Baby will die TV-Persönlichkeit größtenteils aus der Öffentlichkeit heraushalten: Nun gibt Chethrin aber einen kleinen Hinweis auf den Namen ihres Kindes.

Erst am vergangenen Sonntag gab die werdende Mutter bekannt, dass sie einen Jungen erwartet – auf Instagram fragt ein neugieriger Fan prompt, ob sie denn schon einen Namen für ihren Sohn ausgesucht habe. "Ja! Wir freuen uns auf Little M.", verkündet Chethrin daraufhin stolz. Der Name des Babys wird also mit M beginnen – nach der Geburt werden die Fans dann auch erfahren, wie der kleine Junge heißt: "Ich wollte den Namen erst geheim halten, aber mein Freund meinte, dass es auf Dauer sicher anstrengend wird."

Den Nachnamen wird ihr Sohn übrigens von seinem Vater erhalten. "Mein Plan war mein Nachname, aber jetzt kriegt er Papas", erklärt Chethrin. Wie der lautet, bleibe diesmal aber wirklich geheim – selbst wenn das Paar heiraten sollte, würde sie ihn nicht verraten: "Der bleibt anonym. Ich bleibe Chethrin Schulze, das würde ich quasi als Künstlernamen eintragen lassen."

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Freund

Anzeige

Instagram / chethrin_schulze Chethrin Schulze, Influencerin

Anzeige

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze und ihr Freund im Juli 2023 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de