Nach Ehekrise: Kyle Richards wieder mit Morgan Wade erwischt

Was läuft da? Kyle Richards und ihr Ehemann Mauricio Umansky sind seit 27 Jahren verheiratet und haben inzwischen drei gemeinsame Kinder: Alexia, Sophia und Portia. Aktuell machen allerdings immer wieder Scheidungsgerüchte über die Schauspielerin und den Immobilienmakler die Runde. Zwar verneinte die 54-Jährige bereits vor einigen Tagen die Behauptungen – Fans sind sich jedoch sicher: Sie habe einen Flirt mit der Sängerin Morgan Wade. Nun wurden Kyle und Morgan erneut zusammen gesichtet!

Auf neusten Paparazzischnappschüssen, die Page Six vorliegen, ist der Real Housewives of Beverly Hills-Star am Samstag mal wieder mit der Country-Sängerin Morgan unterwegs. Auf den Bildern hält Kyle ihre Hand vor dem Gesicht – dabei fällt auf, dass sie immer noch ihren funkelnden Ehering an der linken Hand trug. Sind die zwei also doch nur befreundet?

Erst vor wenigen Tagen stellte die Schauspielerin gegenüber einem Paparazzi klar, dass sie und Morgan lediglich "sehr gute Freunde" seien. Zudem fügte die Dreifach-Mama hinzu, dass ihre übereinstimmenden Herz-Tattoos nicht auf eine Affäre hindeuten: "Sie ist nicht die Einzige, mit der ich zusammenpassende Tattoos habe."

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky im April 2022

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im September 2022

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im April 2023

