Nach Liebes-Aus mit Lars: Jill Lange ist zurück im Netz!

Sie ist wieder da! Nach den Dreharbeiten zu Ex on the Beach machten Jill Lange (22) und Lars Maucher (26) ihre Beziehung öffentlich. Trotz gemeinsamer Zukunftspläne war das Liebesglück der zwei Reality-Sternchen nicht von langer Dauer – vor wenigen Tagen bestätigte das einstige Paar seine Trennung. Nachdem Lars seiner Ex-Freundin unterstellte, ihn hintergangen zu haben, legte die Beauty eine Pause im Netz ein – jetzt ist Jill wieder zurück!

In einer neuen Instagram-Story meldet sich Jill nun nach ihrer Auszeit auf Social Media erstmals wieder zu Wort. "Ich muss sagen, die Instagram-Pause tat sehr gut. Aber ich hab es trotzdem auch vermisst", verrät die Influencerin gegenüber ihrer Community. Mittlerweile gehe es ihr wieder etwas besser. "Ich bin auf einem sehr guten Weg", fügt sie hinzu.

In ihrer Story offenbart die Beauty zudem, wie sie mit der Trennung umgehe. "Alles passiert aus einem Grund – das sind alles Lektionen, die man lernt. Und das sind alles Türen, die einem geöffnet werden", erklärt Jill. Laut ihr seien Veränderungen ein Schritt aus dem Kreis heraus, in dem man vorher festgesteckt habe.

Instagram / jill_langee Lars Maucher und Jill Lange, ehemalige "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / jill_langee Jill Lange

Instagram / jill_langee Lars Maucher und Jill Lange

