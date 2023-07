So süß gratuliert Max George seiner Maisie zum Geburtstag!

Hach, wie romantisch! Der britische Sänger Max George (34) ist seit Sommer 2022 mit der Schauspielerin Maisie Smith (22) zusammen. Dem Altersunterschied von 13 Jahren zum Trotz hatte sich das Paar ineinander verliebt und geht seit nunmehr fast einem Jahr gemeinsam durchs Leben. Wie vernarrt der Frauenschwarm in seine Freundin ist, macht er jetzt auf Social Media deutlich: So süß gratuliert Max seiner Maisie zum Geburtstag!

Auf Instagram teilt der stolze Boyfriend eine Reihe Fotos vom großen Tag seiner Liebsten. Man sieht die Turteltauben auf zwei Selfies kuscheln, während zwei weitere Bilder deren dekoriertes Hotelzimmer in Abu Dhabi zeigen, wo sie gerade Urlaub machen. Unter den Post schreibt Max: "Alles Gute zum Geburtstag, mein wunderschönes Mädchen. Jeder Tag mit dir ist.... anders. Ich liebe es. Du bist ein besonderer Mensch in meinem Leben. Ich liebe dich."

Vor wenigen Wochen hatte der The Wanted-Sänger das Geheimnis seiner glücklichen Beziehung verraten. Weil die Verliebten absolutes Verständnis für die öffentliche Karriere des jeweils anderen hätten, würde ihre Partnerschaft so gut funktionieren: "Wir wissen beide, wie es ist, in der Öffentlichkeit zu stehen. Maisie tut dies, seitdem sie sechs Jahre alt ist. Und ich mache das Ganze auch schon lange."

Instagram Maisie Smith im Juli 2023

Instagram Geburtstagsüberraschung für Maisie Smith von ihrem Freund Max George

Instagram Maisie Smith und Max George im Juli 2023

