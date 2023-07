"Bauch wächst": So nimmt Kathi Wagener Schwangerschaft wahr

Katharina Wageners (28) Schwangerschaft nimmt Form an! Vor wenigen Tagen verkündete die einstige Are You The One?-Kandidatin ihre zweite Schwangerschaft. Mit Kevin Yanik, den sie in der TV-Show kennengelernt hatte, hat die Blondine bereits einen gemeinsamen Sohn. Das Paar überraschte nach seiner kurzzeitigen Trennung erst vor Kurzem mit erneutem Nachwuchs. Gegenüber Promiflash gibt die Beauty jetzt ein Update: Kathis Schwangerschaft macht sich schon deutlich bemerkbar.

"Es ist auch alles irgendwie anders als bei der ersten Schwangerschaft. Mein Bauch wächst – so riesig war er am Anfang in der ersten Schwangerschaft nicht", erzählt die Blondine im Interview mit Promiflash. "Wenn das so weitergeht, platze ich bestimmt in den nächsten Monaten", scherzt Kathi. Aktuell habe sie mit Übelkeit zu kämpfen und ihre Hormone würden verrückt spielen. "Womit ich es Kevin gerade auch nicht ganz so leicht mache", gibt sie ehrlich zu.

Mit einer erneuten Schwangerschaft rechnete die Beauty erst einmal nicht. "Ich hatte tatsächlich zwei Monate meine Periode nicht. Meine Tests waren allerdings negativ, was mich irgendwie total beunruhigt hat", erzählte sie Promiflash. Nach einem Urlaub im April sei der Test dann schließlich positiv gewesen.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, "Are You The One?"-Kandidatin 2020

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener (r.) mit ihrem Sohn Lio im November 2022

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yaniks Baby

