So erfuhr Kathi Wagener von ihrer zweiten Schwangerschaft

Es war eine positive Überraschung für Katharina Wagener (28). Gemeinsam mit ihrem Partner Kevin Yanik hat die Reality-TV-Bekanntheit einen Sohn namens Lio. Nachdem sich die beiden Eltern getrennt hatten, kamen sie im Februar dieses Jahres wieder zusammen. Mit der Liebes-Reunion folgten dann schöne Neuigkeiten: Die zwei ehemaligen Are You The One?-Kandidaten erwarten ihren zweiten Nachwuchs. Wie Kathi von ihrer Schwangerschaft erfuhr, verrät sie jetzt Promiflash.

Zunächst schien nichts auf eine Schwangerschaft hinzudeuten, wie die Blondine im Promiflash-Interview erzählte: "Ich hatte tatsächlich zwei Monate meine Periode nicht. Meine Tests waren allerdings negativ, was mich irgendwie total beunruhigt hat." Kathi habe schlimme Befürchtungen gehabt: "Ich hatte Angst, dass mein Körper doch Folgeschäden von der Magersucht hat und ich eventuell doch nicht noch einmal schwanger werden kann." Doch die Sorgen waren unbegründet, denn es hatte tatsächlich geklappt: "Kevin und ich waren Ende April getrennt voneinander im Urlaub und danach war der Test plötzlich positiv. Beim Frauenarzt hat sich das dann bestätigt."

Die Babynews hatte das Paar vergangene Woche via Instagram veröffentlicht. "Dieses Glück können wir noch gar nicht realisieren oder in Worte fassen", schrieb Kathi unter ein Ultraschallfoto. In einem Video war auch Kevins Reaktion zu sehen, der in Tränen ausbrach: "Ich habe direkt die Kamera ausgemacht, weil ich so geheult habe wie ein kleines Kind."

Katharina Wagener, "Are You The One?"-Teilnehmerin 2020

Kevin Yanik und Katharina Wagener, "Are You The One?"-Stars

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik, Realitystars

