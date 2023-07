"Bauer sucht Frau"-Jörg wieder solo: Fans sind schockiert

Das war für die Fans ein ganz schöner Schock! In der vergangenen Bauer sucht Frau-Staffel haben sich Jörg und Patricia kennen und lieben gelernt. Auf ihrem gemeinsamen Pärchen-Account in den sozialen Medien hielt das Paar seine Follower auch stets mit seiner Liebe auf dem Laufenden. Nun verkündeten die beiden jedoch die Trennung. Mit einem Liebes-Aus haben viele Fans von Jörg und Patricia gar nicht gerechnet!

Unter dem Beitrag auf Instagram, in dem die einstige Erotikfilmdarstellerin und der Kuhhalter die Trennung bekannt geben, verstehen die Nutzer die Welt nicht mehr. "Oh nein, ihr gehört doch zusammen", äußert sich ein Fan vollkommen schockiert. Ein weiterer Follower zeigt sich jedoch zuversichtlich: "Wer weiß, was die Zukunft bringt. [...] Vielleicht gibt es irgendwann doch ein Happy End für euch zwei."

Einige Promiflash-Leser scheinen jedoch weniger verblüfft über das Liebes-Aus zu sein. Laut einer Umfrage [Stand 11. Juli, 10:22 Uhr], an der 873 Personen teilgenommen haben, sahen 60,4 Prozent die Trennung kommen. 39,6 Prozent dagegen sehen es eher wie die Instagram-Nutzer und rechneten nicht damit.

Instagram / joerg.und.patricia2022 Jörg und Patricia, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Instagram / joerg.und.patricia2022 Patricia und Jörg, "Bauer sucht Frau"-Kandidaten

Instagram / joerg.und.patricia2022 Patricia und Jörg im Freibad 2023

