"Bauer sucht Frau"-Jörg lernt Patricias Sohn Manuel kennen!

Bei Bauer sucht Frau stand ein wichtiges Treffen an! Der Teilnehmer Jörg fand in seiner Hofdame Patricia die große Liebe. Bereits auf dem Scheunenfest funkte es heftig zwischen den beiden. Die Familie des Hobbybauern durfte seine Auserwählte gleich zu Beginn ihrer Hofwoche kennenlernen und war ganz begeistert. Nun ist die Blondine an der Reihe, ihrem Liebsten den wichtigsten Menschen ihres Lebens vorzustellen: Jörg durfte Patricias Sohn kennenlernen!

Auf Jörgs Hof war die Freude in der aktuellen Folge "Bauer sucht Frau" groß, denn Patricias Sohn Manuel kam zu Besuch. Der Teenager ist Asperger-Autist und war von der herzlichen Umarmung des neuen Mannes an der Seite seiner Mutter zwar leicht überfordert – dennoch schreckte nicht zurück, sie zu erwidern. Ein gutes Zeichen für seine Mama, denn eigentlich mag ihr Sohn keinen Körperkontakt. "Er soll halt auch spüren, dass er hier willkommen ist und deshalb habe ich ihn auch umarmt", erklärte Jörg. Das scheint gewirkt zu haben, denn die beiden verstanden sich auf Anhieb.

"Das macht mir schon ein bisschen Angst, dass er auf einmal sagt: 'Nö, das passt mir ja gar nicht, was hast du da für einen?'", machte sich Jörg vor dem Frühstück noch Sorgen. Aber als Manuel mit seinem Zimmer zufrieden schien und dann sogar mit seiner Mutter rumblödelte, kam für den Kuhbauern die Erleichterung: "Mein erster Eindruck von Manuel war positiv, ich freue den wichtigen Teil von Patricia – er gehört ja zu ihr – noch besser kennenzulernen."

