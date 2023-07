Ehrlich: So schlimm war Tom Hollands Alkoholproblem wirklich

Ein ehrliches Geständnis! Der Schauspieler Tom Holland (27) kann in jungen Jahren schon auf eine beeindruckende Filmkarriere zurückblicken. Privat hat er sein Glück in der Leinwandschönheit Zendaya Coleman (26) gefunden, mit der er seit 2021 durchs Leben geht. Vor einigen Monaten hatte der Hollywood-Hottie zugegeben, dem Alkohol abgeschworen zu haben. Wie Tom nun verrät, waren seine Alkoholprobleme zuvor nicht zu unterschätzen!

Zu Gast im "Jay Shettys"-Podcast offenbart der Filmstar, wie ihn die Nüchternheit zu einer wichtigen Erkenntnis gebracht habe. Als er nach zwei Monaten Trockenheit noch immer nicht damit aufhören konnte, an Alkohol zu denken, wurde ihm klar: "Ich hatte das Gefühl, nicht gesellig sein zu können. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht in den Pub gehen und ein Limonadengetränk trinken konnte. Ich konnte nicht zum Abendessen ausgehen. Ich hatte wirklich sehr zu kämpfen und begann mir Sorgen zu machen, dass ich vielleicht ein Alkoholproblem habe."

Während Tom über dieses Thema offen spricht, hält er sich in Bezug auf seine Freundin Zendaya sehr bedeckt. Öffentlich äußern sich die beiden Stars nur selten zu ihrer Partnerschaft, was der "Spiderman"-Star folgendermaßen erklärt: "Unsere Beziehung ist etwas, das wir unglaublich beschützen und das wir so heilig wie möglich halten wollen."

Tom Holland im Februar 2022

Tom Holland, Schauspieler

Tom Holland und Zendaya im Dezember 2021

