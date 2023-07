Niedlichkeits-Contest: Welches Promi-Baby ist am süßesten?

Aw, sind die niedlich! Wenn Stars und Sternchen schwanger werden, fiebern auch ihre Fans ganz besonders mit. Einige werdende Mamis halten ihre Community gerne mit allerlei Updates auf dem Laufenden, was die Vorfreude auf das Baby noch größer macht. Viele Stars finden ihre Kinder so süß, dass sie sie unbedingt der Öffentlichkeit vorstellen wollen. Promiflash möchte von euch wissen: Welches Promi-Baby ist für euch das allersüßeste?

Sarah Engels (30) bekam ihre Tochter Solea (1) schon im Dezember 2021. Im März letzten Jahres zeigte die ehemalige DSDS-Kandidatin ihr Kind erstmals richtig auf Instagram. Seitdem präsentiert die Sängerin jedoch nicht mehr allzu häufig das Gesicht ihres süßen Mädchens im Netz. Von Anna-Maria Ferchichi (41) gibt es hingegen immer wieder Fotos von ihren Kindern. Vor allem sind Fans in ihre Drillinge Leonora (1), Naima (1) und Amaya (1) vernarrt, die im November 2021 zur Welt kamen. Auch Influencerin Farina Opoku (32) aka Novalanalove zeigt, wie niedlich ihre Tochter Nola ist.

Auch über die Grenzen Deutschlands hinaus gibt es für Promi-Baby-Fans jede Menge Content. Paris Hiltons (42) Sohn Phoenix kam per Leihmutter zur Welt. Die Öffentlichkeit durfte ebenfalls den ersten Nachwuchs von Jessie J (35) kennenlernen. Das Baby mit dem Namen Sky Safir wurde im Mai 2023 geboren. Am 2. Februar 2022 bekam Unternehmerin Kylie Jenner (25) ihren Sohn Aire (1), der seitdem auch fester Bestandteil ihres Instagram-Contents ist. Auch Sängerin Rihanna (35) zeigt der Welt, wie knuffig ihr Sohn RZA ist. Zu dem jüngsten Promi-Zuwachs gehört wohl John Legend (44) und Chrissy Teigens (37) Sohn Wren Alexander Stephens. Welches Baby findet ihr am niedlichsten? Stimmt unten ab!

Instagram / farinaopoku Farina Opoku mit ihrem Baby Nola

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichis Drillinge

Instagram / parishilton Paris Hilton mit Ehemann Carter Reum und dem gemeinsamen Sohn Phoenix

Instagram / jessiej Jessie Js Sohn Sky Safir Cornish Colman

TikTok / kyliejenner Kylie Jenner und ihr Sohn Aire, März 2023

Instagram / badgalriri Rihannas Sohn im April 2023

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigens Sohn Wren Alexander Stephens

