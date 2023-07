Schwangere Lindsay Lohan möchte "drei oder vier" Kinder

Es gibt süße Neuigkeiten von Lindsay Lohan (37)! Die US-amerikanische Schauspielerin ist gerade mit ihrem ersten Kind schwanger. Die Babynews verkündete sie im März mit einem süßen Bild eines Stramplers in den sozialen Medien. Das Geschlecht gab die Beauty zwar noch nicht preis, doch Gerüchten zufolge sollen sie und ihr Mann Bader Shammas einen Jungen bekommen. Das Model plant wohl auch schon weiteren Nachwuchs...

Wie Daily Mail Celebrity berichtet, soll Lindsay definitiv weitere Kinder haben wollen. Diese Infos soll ein Insider, der der werdenden Mama nahe steht, ausgeplaudert haben. Ihre Schwangerschaft sei bisher reibungslos verlaufen, weswegen sich die 36-Jährige Geschwister für ihren Sprössling vorstellen könne. Der Teenie-Star soll wohl "drei oder vier" Kinder haben wollen. Das Paar hat wohl auch schon über Babynamen gesprochen und sich von Familienmitgliedern Vorschläge machen lassen. Der "Mean Girls"-Star hat angeblich auch entschieden, dass der Kleine den Nachnamen ihres Mannes tragen soll.

Mit ihrem Ehemann schwebt die Schauspielerin noch immer auf Wolke sieben. Am Set von "Falling for Christmas" hatte er ihr einen Antrag gemacht. "Ich durfte es niemandem sagen, weil ich nicht wollte, dass es von unserer Arbeit ablenkt, also habe ich verheimlicht, dass ich verlobt bin", sagte sie dazu.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und Bader Shammas

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im Mai 2023

