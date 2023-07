Paris Hilton möchte unbedingt noch eine Tochter haben!

Sie träumt von weiterem Nachwuchs! Anfang des Jahres hatte Hotel-Erbin Paris Hilton (42) für eine große Überraschung gesorgt: Sie und ihr Ehemann Carter Reum sind Eltern eines Sohnes geworden. Per Leihmutterschaft konnten sie den kleinen Phoenix auf der Welt willkommen heißen und sind seitdem im absoluten Babyglück. Doch die Familienplanung ist damit wohl noch lange nicht abgeschlossen: Paris möchte unbedingt eine Mädchen-Mama werden!

Das verrät die 42-Jährige nun ganz beiläufig unter einem Instagram-Beitrag. Zu den Fotos, auf denen sie mit ihren Nichten posiert, schreibt sie: "Tante zu sein, macht mich so glücklich und füllt mein Herz mit so viel Liebe. Ich träume von dem Tag, an dem ich selbst eine kleine Prinzessin haben werde, mit der ich diese unglaublichen Momente teilen kann..."

Dass Paris nämlich auch in ihrer Rolle als Mutter total aufgeht, plauderte sie erst kürzlich gegenüber TMZ aus. Denn die Beauty gab ganz offen zu, dass sie es kaum erwarten könne, weitere Kinder zu bekommen. Vor allem wünscht sich das It-Girl aber eine Schwester für seinen kleinen Sohnemann – und zwar "ein paar davon".

Getty Images Paris Hilton und Carter Reum im November 2021 in Los Angeles

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihren Nichten

Instagram / parishilton Paris Hilton im Juli 2023

