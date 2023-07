Und schon wieder: Fans bewerfen Taylor Swift mit Armreifen

Jetzt musste auch Taylor Swift (33) in Deckung gehen. In den vergangenen Wochen schien sich unter den Fans einiger Popstars ein Trend auszubreiten, der für die Musiker nicht ganz ungefährlich ist. Harry Styles (29), Bebe Rexha (33) und Lil Nas X wurden alle von ihren Fans bei Auftritten mit Gegenständen beworfen. Nun schließen sich Taylors Anhänger dem an: Ihre Fans werfen ihr nach dem Konzert Armreifen zu.

Bei TikTok und in den sozialen Netzwerken wurden mehrere Videos veröffentlicht, die zeigen, wie Taylor nach ihrer Show die Bühne verlässt. Dabei ist sie umringt von ihren Sicherheitsleuten. Im Hintergrund ist immer noch zu hören, wie ihre Fans sie feiern und applaudieren – und dann fliegen plötzlich silberne Armreifen in die Richtung der Sängerin. Die Security reagiert schnell und kann einige der Schmuckstücke auffangen, bevor sie Taylor treffen. Die meisten Fans sind von der Aktion allerdings wenig begeistert: "Sie nennen sich selbst Swifties, während sie Dinge nach ihr werfen. Das ist extrem respektlos."

Im Fall von Taylors Kollegin Bebe Rexha ging das Werfen von Gegenständen auf die Bühne sogar richtig nach hinten los. Ein Fan schleuderte sein Handy auf die Bühne und traf die Sängerin im Gesicht. Sie trug ein blaues Auge davon. Und das hatte Konsequenzen: Laut der Nachrichtenagentur PA wurde der Zuschauer nach dem Konzert verhaftet und muss sich einer Anklage stellen.

Getty Images Taylor Swift, 2023

Getty Images Taylor Swift in Nashville 2022

Getty Images Bebe Rexha bei den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2023

