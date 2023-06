Körperverletzung: Handywerfer bei Bebe Rexhas Show angeklagt

Er muss sich vor Gericht verantworten! Bebe Rexha (33) wird schon seit einigen Jahren als erfolgreiche Sängerin gefeiert. Während ihrer US-Tour kam es jedoch zu einer schmerzhaften Unterbrechung: Ein Zuschauer warf ein Handy ins Gesicht der Blondine, weshalb sie das Konzert hatte abbrechen müssen. Wenig später meldete sie sich zwar mit einer Entwarnung bei ihren Fans, doch der Handywerfer muss mit Konsequenzen rechnen: Er wurde angeklagt.

Das bestätigte jetzt ein Sprecher des New York Police Departements gegenüber der Nachrichtenagentur PA. Ein Mann namens Nicolas Malvagna sei nach dem Konzert verhaftet worden. Doch nicht nur das: Der 27-Jährige muss sich nun auch einer Anklage wegen Körperverletzung stellen.

Und die wurde auch in Bebes Gesicht sichtbar… Nachdem die Musikerin das Konzert abgebrochen hatte, wurde sie in einem Krankenhaus versorgt und meldete sich bei ihren Fans mit einem Update bei Instagram. Dort teilte sie zwei Fotos, die die mit Klammerpflastern geklebte Platzwunde an ihrer Augenbraue und das blaue Auge zeigen. "Mir geht's gut", schrieb sie zu den beiden Fotos.

