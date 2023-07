Fürst Albert besucht Wimbledon ohne seine Frau Charlène

Von Fürstin Charlène (45) fehlt mal wieder jede Spur. Die gebürtige Südafrikanerin hatte sich in den vergangenen Jahren immer mehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Gemeinsame Auftritte mit ihrem Ehemann Fürst Albert II. von Monaco (65) sind eine Seltenheit geworden. Zuletzt besuchte das Paar im Mai den Formel-1-Grand-Prix in Monte-Carlo. Es schien, als würde man die zweifache Mutter nun öfter zu Gesicht bekommen. Doch Fehlanzeige: In Wimbledon war Fürst Albert ohne seine bessere Hälfte unterwegs!

Wie Daily Mail berichtet, sah sich der Royal am Mittwoch mit seiner Beraterin das Tennisspiel an. Auf den Schnappschüssen ist zu erkennen, dass Albert und seine Begleitung sichtlich Spaß hatten und das Turnier gebannt verfolgten. Sie saßen in der Royal Box und schauten sich das Match zwischen Ons Jabeur und Elena Rybakina am Centre Court an.

Bereits vor rund einer Woche besuchte Albert ein Event in seiner Heimat Monaco ohne Charlène. Laut Daily Mail ging es um die Vorführung des Films "Rainier III. Par Lui-Meme". Der Film wurde zu Ehren des hundertsten Geburtstages seines verstorbenen Vaters gedreht. Statt seiner Frau wurde Albert von seiner Schwester Stéphanie von Monaco (58) begleitet.

Getty Images Fürst Albert und Fürstin Charlène im Juni 2022

Getty Images Fürst Albert II. von Monaco im Juni 2022 in Monaco

Getty Images Prinzessin Stephanie von Monaco, Februar 2020

