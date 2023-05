Fürstin Charlène zeigt neue Frisur beim Formel-1-Grand-Prix!

Fürstin Charlène (45) hatte offenbar Lust auf was Neues! Die vergangenen Jahre waren für die Frau von Fürst Albert (65) keine Leichten. Immer wieder hatte sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen – woran genau sie litt, ist bis heute nicht klar. Zudem behaupten böse Zungen immer wieder, dass es zwischen der Beauty und ihrem Gatten kriseln soll. Nun zeigte sich die beiden aber mal wieder zusammen – und Charlène überraschte dabei mit einer neuen Haarfarbe!

Beim Grand Prix der Formel 1 in Monte-Carlo am Sonntag waren auch Albert und Charlène anwesend. Nach dem Rennen überreichten die Eheleute dem Sieger, Max Verstappen (25), seine Trophäe. Dabei überraschte die einstige Schwimmerin mit einem neuen Look – denn sie trägt ihre Haare jetzt in einem dunklen Brünett.

Bei der Krönung von König Charles (74) war das monegassische Royal-Paar ebenfalls mit von der Partie. Zu der Zeremonie hatte Charlène ihre Haare aber noch mit blonden Strähnchen präsentiert. Dazu hatte die zweifache Mutter ein cremefarbenes Kostüm und den passenden Fascinator kombiniert.

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Fürst Albert mit Fürstin Charlène bei der Krönung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de