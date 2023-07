Kein Pink? Margot Robbie verhängt Geldstrafe am "Barbie"-Set

Sie kreiert ihr eigenes Motto: "Mittwochs tragen wir Pink!" Demnächst wird Margot Robbie (33) als Barbie an der Seite von Ryan Gosling (42) im Kino zu sehen sein. Dass die Kultpuppe eine ganz bestimmte Farbe favorisiert, ist kein Geheimnis. In einem aktuellen Interview plaudert Ryan jetzt passend dazu ein interessantes Detail vom Set aus. Dort soll sich Margot einen ganz bestimmten Fehltritt von Co-Stars und Crew ordentlich bezahlt haben lassen.

"Margot hatte einmal in der Woche einen Pink-Tag, an dem jeder etwas Pinkes tragen musste [...]. Wenn jemand das nicht tat, musste er eine Strafe zahlen", erklärt Ryan gegenüber People. Doch was genau stellte die Schauspielerin dann mit dem Geld an, wird sich wohl der ein oder andere fragen. "Sie sammelte die Bußgelder ein und spendete sie an eine Wohltätigkeitsorganisation", verrät der Ken-Darsteller weiter. Schlussendlich soll Margots Aktion auch für Zuspruch bei der Crew gesorgt haben, wie der 42-Jährige anmerkt.

Doch auch wenn Margot ihre Geldstrafen mit gutem Hintergedanken etablierte, stößt sie damit inzwischen auch auf Kritik im Netz. Ein Twitter-User wies auf den Unterschied hin, der eine Geldstrafe für einen Top-Promi im Gegensatz zu einem Crew-Mitglied mache. "Ich frage mich manchmal, wie ignorant Hollywood-Promis eigentlich sind", schreibt dieser.

ActionPress Margot Robbie als Barbie im Film "Barbie"

Getty Images Ryan Gosling und Margot Robbie auf der "Barbie"-Premiere 2023

CapitalPictures Ryan Gosling (m.) mit Kingsley Ben-Adir und Ncuti Gatwa in "Barbie"

