Schluss mit Pink: Margot Robbie überrascht mit ihrem Look

Sie dreht den Spieß um! Demnächst können Fans weltweit Margot Robbie (33) in der Realverfilmung von Barbie auf der Kinoleinwand bewundern. Gerade erst feierte der Film große Weltpremiere in Los Angeles. Mit von der Partie waren neben der Blondine natürlich auch Ryan Gosling (42) sowie der restliche Star-besetzte Cast. Doch vor allem die Australierin zog alle Blicke auf sich: Margot überrascht mit einem ungewohnten Look!

Auf dem pinkfarbenen Teppich überzeugte die 33-Jährige statt im Barbie-typischen Pink in einem funkelnden schwarzen Kleid. Das Besondere: Während Margot damit einen ungewohnten Kontrast zum Teppich lieferte, erschienen einige ihrer männlichen Schauspielkollegen in Pink – wie auch Ken-Darsteller Ryan. Am Ende war es dennoch Margot, die allen die Show stahl. Zwar erinnerte das knöchellange Kleid der Schauspielerin im ersten Moment nur wenig an die Kultpuppe, doch war dieses schlussendlich eine Hommage an eine ganz bestimmte Barbie der 1960er-Jahre.

Zuvor hatte Margot immer wieder bewiesen, dass sie die perfekte Besetzung für ihre aktuelle Rolle ist. In verschiedenen Looks, bei denen sie sich stets von Barbie inspirieren ließ, hatte die "Babylon"-Darstellerin der kultigen Puppe zum Verwechseln ähnlich gesehen. Dabei jedoch bisher immer mit von der Partie: die Farbe Pink.

Getty Images Margot Robbie und Ryan Gosling im Juli 2023

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

Getty Images Ryan Gosling und Margot Robbie auf der "Barbie"-Premiere 2023

