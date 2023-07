Kurz nach Trennung: Danniella Westbrook datet schon wieder!

Sie blickt ganz schön schnell nach vorn! Danniella Westbrooks (49) Liebesleben gleicht einer Achterbahnfahrt. Die ehemalige "EastEnders"-Darstellerin führte jahrelang eine On-off-Beziehung mit ihrem Partner David, der seit einiger Zeit im Knast sitzt. Seit wenigen Tagen gehen die beiden aber endgültig getrennte Wege. Doch offenbar ist der TV-Bekanntheit nicht nach Trübsal blasen zumute: Danniella hat ein Auge auf einen neuen Partner geworfen!

Das berichtet nun eine Quelle gegenüber The Sun. "Danniella war untröstlich über ihre letzte Trennung, aber sie hat schnell einen neuen Mann gefunden", plaudert der Informant aus und fügt hinzu: "Sie hat letzte Woche einen wohlhabenden Geschäftsmann in der Türkei kennengelernt, der sie mit Geschenken verwöhnt hat." Danniella liebe es, in seiner Gesellschaft zu sein und sei überglücklich über ihre neue Romanze.

"Es ist noch frisch, aber sie mag ihn wirklich und wird weiterhin hin und her reisen, um ihn zu sehen", erzählt der Insider weiter. Für viele Fans der britischen Schauspielerin dürfte das überraschend kommen. Immerhin hatte Danniella zuletzt vor, ihren inhaftierten Ex zu heiraten.

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, britische Schauspielerin

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, britische Schauspielerin

Instagram / danniellawestbrook_73 Danniella Westbrook, Februar 2022

Überrascht es euch, dass Danniella schon wieder einen Neuen hat? Ja, voll! Nein, überhaupt nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



