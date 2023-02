Comeback mit Knast-Freund? Danniella Westbrook über Hochzeit

Bestätigt Danniella Westbrook (49) hiermit das Liebes-Comeback mit ihrem Freund David? Nach rund fünf Jahren Beziehung gab die ehemalige "EastEnders"-Darstellerin im August vergangenen Jahres bekannt, dass sie und ihr Liebster, der seit einiger Zeit im Gefängnis sitzt, von nun an getrennte Wege gehen. Vier Monate später deutete sie dann aber an, wieder mit ihrem Ex zusammen zu sein und brachte damit die Gerüchteküche ordentlich zum Brodeln. Nun scheint Danniella das Liebes-Comeback offiziell zu bestätigen – und sprach sogar schon von Hochzeit!

"Alles ist wirklich gut, er wird Ende des Jahres nach Hause kommen, wahrscheinlich kurz vor meinem Geburtstag im November. Ich kann es kaum erwarten, ihn wieder zu Hause zu haben", schwärmte die 49-Jährige in einem Interview mit Daily Star. Nach dem Comeback wollen Danniella und David ihre Liebe sogar mit einer Hochzeit besiegeln: "Wir werden auf jeden Fall noch heiraten – ich denke, wir werden hier und da etwas Ruhigeres machen und nur zu zweit wegfahren."

Erst vor wenigen Wochen teilte Danniella auf ihrem Instagram-Account kryptische Zeilen, die ein Comeback vermuten ließen. "Die Leute denken, wenn ich über das Verhalten von jemandem hinwegsehe, bin ich ein Weichei...", schrieb sie und fügte hinzu: "Das bin ich überhaupt nicht, ich habe nur keine Lust, Energie und Zeit zu verschwenden, um es demjenigen zu sagen."

Danniella Westbrook im März 2021

Danniella Westbrook, britische Schauspielerin

Danniella Westbrook, britische Schauspielerin

