Schadensbegrenzung? Kyle Richards postet süße Familienfotos

Will Kyle Richards die Gerüchte weglächeln? Die Reality-TV-Bekanntheit ist seit 1996 mit ihrem Mann Mauricio Umansky verheiratet. Gemeinsam ziehen die Real Housewives of Beverly Hills-Stars vier Kinder groß. Dennoch gab es zuletzt Gerüchte, die Ehe des Paares sei am Ende – sogar von Scheidung war die Rede. Von diesen Spekulationen lässt sich Kyle aber nicht beirren: Sie postet weiterhin Familienfotos mit strahlenden Gesichtern!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Tante von Paris Hilton (42) zuletzt einen Rückblick auf den Monat Juni. Auf den Bildern ist Kyle mit ihren Töchtern, aber auch mit ihrem Ehemann zu sehen – alle strahlen glücklich in die Kamera. Ihre Fans waren von diesen Aufnahmen im Schlagzeilen-Hagel begeistert. "Wir lieben Schadensbegrenzungs-Kyle!", kommentierte ein User die Ablenkungsstrategie der 54-Jährigen.

Nachdem erste Gerüchte über ihre mutmaßliche Beziehungskrise publik geworden waren, hatten sich Kyle und Mauricio mit einem Statement zu Wort gemeldet. Das Paar hatte zugegeben, ein hartes Jahr gehabt zu haben. "Alle Behauptungen, dass wir uns scheiden lassen, sind unwahr", hatten beide aber versichert.

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky im April 2022

Instagram / kylerichards18 Kyle Richards und ihre Tochter Alexia Umansky

Getty Images Kyle Richards im Dezember 2022

