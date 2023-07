Seltener Schnappschuss: Khloé Kardashian zeigt Sohn Tatum!

Wie putzig! Khloé Kardashian (39) ist im vergangenen Sommer zum zweiten Mal Mama geworden. Ihr kleiner Sohn Tatum hatte mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt erblickt. Anders als bei seiner Tochter True Thompson (5) hält der Realitystar seinen jüngsten Sprössling überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Nun überrascht die Zweifachmama am US-amerikanischen Unabhängigkeitstag mit seltenen Eindrücken: Hier zeigt Khloé Sohnemann Tatum!

Die TV-Persönlichkeit gewährte ihren Fans einen Einblick in ihre Feierlichkeiten zum 4. Juli. Via Instagram zeigte Khloé dabei einen seltenen Schnappschuss ihres elf Monate alten Sohnes Tatum. Der Kleine ließ sich ein Stück Wassermelone schmecken. Passend zum Unabhängigkeitstag trug ihr Sohn eine rote Badehose mit einem weißen Hut und saß vor einem Obstteller in den Farben der amerikanischen Flagge.

In einer neuen Episode von The Kardashians erzählte die zweifache Mama erst kürzlich, wie anders sich die Leihmutterschaft für sie angefühlt habe. "Es ist sehr schwer für mich. Es ist ein Wahnsinn und es ist wirklich das Verrückteste", gab sie gegenüber ihrer Mutter Kris Jenner (67) zu.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashians Sohn Tatum im Juli 2023

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Kids im Jahr 2023

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihr Sohn im Mai 2023

