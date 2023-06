Deshalb sorgen sich Fans um Khloé Kardashians Sohn Tatum!

Gibt es Grund zur Sorge? Die Reality-TV-Darstellerin Khloé Kardashian (38) ist im Juli 2022 zum zweiten Mal Mama geworden – der kleine Tatum hatte mithilfe einer Leihmutter das Licht der Welt erblickt und damit True Thompson (5) zur großen Schwester gemacht. In ihrer Reality-Show lässt die Blondine die Welt an den Höhen und Tiefen ihres Familienlebens teilhaben. Nun sind Fans in Sorge und behaupten: Khloé wäre keine gute Mutter für Tatum!

In der neuesten Folge von The Kardashians gibt Khloé zu, dass es mit dem zweiten Baby für sie anders sei: "Ich habe noch immer nicht diese totale Verbindung, aber manche Leute sagen, das würde Zeit brauchen. Ich fühle mich schuldig." Währenddessen versucht sie, den Kleinen mit einer leer aussehenden Milchflasche zu füttern. Ein Zuschauer reagiert auf Reddit empört: "Natürlich hat sie keine Verbindung zu ihrem Baby. Es ist offensichtlich, dass sie ihn nicht selbst füttert oder das Fläschchen vorbereitet!" Ein anderer schreibt: "Man weiß, dass sie mit ihren langen Nägeln nicht selbst Windeln wechselt."

Kurz nach der Geburt von Tatum hatte sich Khloé zum wiederholten Mal vom Kindsvater Tristan Thompson (32) getrennt. Dieser hatte die Blondine erneut mit seiner Untreue verletzt. Da Khloé ihm in der Vergangenheit aber bisher jeden Seitensprung verziehen hatte, sind Fans überzeugt davon, dass die beiden wieder zusammenkommen und auch noch ein drittes Baby kriegen werden.

Getty Images Khloé Kardashian im November 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihre Kids im Jahr 2023

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und ihr Baby

