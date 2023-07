Arielle Rippegather glaubt, dass Marlisa eifersüchtig ist!

Arielle Rippegather (32) hat da eine Vermutung! Die Reality-TV-Darstellerin hatte eine Affäre mit Fabio De Pasquale, die vor wenigen Tagen aufgeflogen war. Seine Ex-Freundin Mrs.Marlisa hatte nämlich öffentlich gemacht, dass die zwei miteinander angebandelt haben. Die beiden Frauen sind seitdem nicht gut aufeinander zu sprechen. Jetzt schießt die einstige DSDS-Teilnehmerin erneut gegen die Blondine: Marlisa soll auf Arielle eifersüchtig sein!

Auf dem Mates-Date-Event sprach die 32-Jährige mit Promiflash offen über die Romanze mit Fabio. So kam Arielle auch auf seine Verflossene zu sprechen und konnte sich den einen oder anderen Kommentar nicht verkneifen. Sie schien zu wissen, was für ein Problem Marlisa mit ihr habe: "Ich glaube, das hat einfach ganz viel damit zu tun, dass ich ein Mann war und besser als sie aussehe." Außerdem fügte Arielle hinzu: "Sie ist für mich eine Frau, die sehr viele Selbstkomplexe hat und das an Frauen auslässt."

Als die beiden Frauen aufeinandertrafen, war es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Im Staffelfinale von B:REAL – Echte Promis, echtes Leben ist zu sehen, wie sich die zwei in Arielles Wohnung begegneten. Marlisa kam mit Fabio an. Das schien Arielle ganz und gar nicht zu gefallen, denn sie wollte die 33-Jährige aus ihren vier Wänden schmeißen.

Anzeige

Dental Centre Turkey Arielle Rippegather nach ihrer Zahn-OP

Anzeige

privat Fabio De Pasquale und Arielle Rippegather

Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Mrs.Marlisa, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de