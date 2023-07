Coupleontour-Ina teilt letztes Video vor ihrem Schlaganfall

Ina denkt an eine harte Zeit zurück. Die Influencerin hatte vergangenes Jahr einen schlimmen Schicksalsschlag erlebt: Kurz vor der Geburt ihrer Tochter hatte die Blondine einen Schlaganfall gehabt – und lag anschließend lange im Krankenhaus. Seit dem Vorfall kämpft sich die Coupleontour-Bekanntheit zurück ins Leben. Jetzt erinnert sich Ina an den schlimmen Tag zurück – und verrät, was sie kurz vor dem Schlaganfall im Netz gepostet hatte...

In ihrer Instagram-Story machte die Frau von Vanessa zuletzt eine Fragerunde mit ihren Fans. Ein User wollte wissen, was Ina vor ihrem Schlaganfall gepostet hatte. Daraufhin veröffentlichte diese den Clip. In dem Video spielt die Mutter einer Tochter mit ihrem Hund und albert herum. Ganz ausgelassen hatte sie offenbar die Zeit mit dem Vierbeiner genossen – nichts ahnend, was anschließend passiert war.

Wie Ina erst kürzlich verraten hatte, erinnert sie sich an den Moment des Schlaganfalls selbst nicht mehr – und ist darüber auch glücklich: "Ich bin auch froh, dass ich das durch den Schock alles nicht so mitbekommen habe!" Erst an die Zeit im Krankenhaus habe sie einige Erinnerungen.

