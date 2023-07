Erwischt: Datet Lisa von Blackpink diesen Milliardärssohn?

Ist sie vom Markt? Seit 2016 gehört Lisa Manobal (26) zur K-Pop-Sensation Blackpink. Die Gruppe um Jennie (27), Jisoo, Rosé und Lisa hatte mit ihrer ersten Single "BOOMBAYAH" ihr Debüt gegeben. Inzwischen sind die vier Mädels weltweit bekannt – und spielen auf der ganzen Welt vor Tausenden von Menschen. Erst vor wenigen Monaten hatten sie bereits zum zweiten Mal auf dem Coachella-Festival performt. Nun macht aber das Privatleben von einer der Sängerinnen Schlagzeilen: Lisa soll nämlich jemanden daten!

Am Wochenende hatte sich die thailändische Beauty in Paris aufgehalten. Dort erwischten Fans sie mit einem Mann – die beiden hatten ganz vertraut zusammen ein Dinner genossen. In einem TikTok-Video ist offenbar sogar zu sehen, wie Lisa ihren Kopf auf seine Schulter legt. Bei dem Mann handelt es sich um Frédéric Arnault – Sohn von Bernard Arnault und Geschäftsführer der Schweizer Uhrenmarke Tag Heuer. Er hatte bereits zahlreiche Konzerte von Blackpink besucht. Ob die beiden aber tatsächlich ein Paar sind, ist nicht bestätigt.

Auch um Lisas Kollegin Jennie hatte es im Mai bereits Liebes-Gerüchte gegeben. Die Südkoreanerin war nämlich ebenfalls in Paris angeblich beim Turteln erwischt worden. Bei dem Mann an ihrer Seite soll es sich um V (27) von BTS handeln. Doch auch diese Spekulation wurde bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigt.

Getty Images Lisa Manobal im April 2023

Getty Images Frédéric Arnault, Geschäftsführer von Tag Heuer

Instagram / blackpinkofficial Blackpink 2020 (v.l.n.r.: Lisa, Jennie, Jisoo, Rosé)

