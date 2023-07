LeBron James beendet seine Karriere nun doch noch nicht!

LeBron James (38) hat sich noch einmal umentschieden. Bereits seit 2003 spielt er in der höchsten Basketball-Liga und gilt als bester Spieler der NBA-Geschichte. Inzwischen hat er alles gewonnen, was es in dem Sport zu gewinnen gibt – umso enttäuschter war der Basketballer gewesen, als sein Team, die Los Angeles Lakers, in der vergangenen Saison schon in den Playoffs ausgeschieden war. Deswegen hatte er sogar darüber nachgedacht, seine Karriere zu beenden. LeBron wird sich nun aber doch noch nicht verabschieden.

Am vergangenen Mittwoch nahm er den Preis für seine Leistung als bester Scorer der NBA-Geschichte entgegen – und stellte klar, dass für ihn doch noch nicht Schluss ist. Wie Spiegel berichtet, verschiebt LeBron sein Karriereende um mindestens ein Jahr und spielt kommende Saison weiter bei den Lakers. "An dem Tag, an welchem ich auf dem Feld nicht mehr alles geben kann, werde ich aufhören. Zum Glück für euch ist dieser Tag nicht heute", erklärte er. Bis dahin sei es dem Sportler egal, wie viele Punkte er mache oder wie gut er spiele – sein einziger Anspruch sei es, auf dem Spielfeld fair zu bleiben.

Vielleicht spielt auch LeBrons Sohn LeBron Jr. eine Rolle in dieser Entscheidung: Immer wieder betont der stolze Vater, dass er gerne mit seinem Nachwuchs zusammen in der NBA spielen würde. Der 18-Jährige spielt an der University of Southern California sehr erfolgreich Basketball und wird dabei von seinem berühmten Vater kräftig unterstützt.

Anzeige

Getty Images LeBron James, Basketball-Star

Anzeige

Getty Images LeBron James, NBA-Star

Anzeige

Getty Images LeBron James (r.) und sein Sohn LeBron Jr. bei einem Baskeltballspiel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de