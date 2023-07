Prinz Harry und Meghans Doku ist für Filmpreis nominiert!

Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) haben Chancen auf einen wichtigen Preis. Nachdem die Royals sich von ihren Pflichten für das britische Königshaus zurückgezogen hatten, äußerten sie immer wieder schwere Kritik. Diese richtete sich nicht nur gegen den Palast, sondern auch gegen die britische Boulevard-Presse. Besonders deutlich wurden die beiden in ihrer von Netflix produzierten Doku-Serie. Und damit sind Harry und Meghan nun für einen wichtigen Preis nominiert.

Die Serie "Harry & Meghan" erreichte zum Release Platz zwei der Dokumentationen auf Netflix. Darin zeigen sich die beiden Protagonisten ungewohnt privat und ehrlich. Und das zahlt sich offenbar aus: Harry und seine Meghan sind mit ihrer Doku für einen Hollywood Critics Award in der Kategorie "Best Streaming Non-Fiction" nominiert. Das verkündet die Organisation der Auszeichnung bei Twitter. Ebenfalls in derselben Kategorie nominiert ist unter anderem die Doku-Reihe "Rennervations" von Schauspieler Jeremy Renner (52).

Obwohl Harry und Meghan zuletzt ihre Kooperation mit Spotify verloren, bleibt die Zusammenarbeit mit dem Streaming-Riesen Netflix bestehen. Genau genommen arbeitet das Ehepaar wohl weiterhin an "zahlreichen Projekten" für die Plattform. "Die Verbindung zu Archwell Productions ist eine, die wir sehr schätzen. 'Harry & Meghan' war das bisher spektakulärste Dokumentarfilmdebüt von Netflix", betonte ein Sprecher gegenüber Entertainment Tonight.

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Australien im Oktober 2018

Netflix Herzogin Meghan und Prinz Harry für ihre Netflix-Doku "Harry & Meghan"

