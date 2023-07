Nächstes Reality-TV-Sternchen packt über Patrick Romer aus

Es melden sich immer mehr Frauen zu Wort! Aktuell häufen sich die Negativschlagzeilen um Patrick Romer (27) und dessen Frauengeschichten. Aktuell lernt der TV-Bauer wohl die ehemalige Temptation Island-Kandidatin Gloria Glumac kennen. Doch auch Ex-Dschungelcamperin Anastasiya Avilova (34) hatte wohl schon ein Verhältnis mit dem Realitystar – sie unterstellte ihm sogar, mehrgleisig zu fahren. Nun meldet sich auch Jaqueline Carmen gegenüber Promiflash zu Wort!

"Er und ich haben jeden Tag miteinander telefoniert und Videoanrufe gemacht", erklärt die Take Me Out-Bekanntheit. Nach einem Festival im Dezember sei es dann zum ersten Treffen gekommen, wo es auch zum Kuss gekommen sei. "Er sagte mir dann, […] dass er mich gerne weiterhin kennenlernen würde und dann auch was Festes wollen würde", berichtet die Blondine Promiflash. Patrick habe sofort mit der First Dates Hotel-Teilnehmerin schlafen wollen, was sie jedoch abgelehnt habe. "Er schaute mir in die Augen und sagte mir: 'Schade, dass du nicht mit mir schläfst. […] Ich warte auf dich, egal wie lange es dauert, denn ich meine es ernst mit dir", erinnert sich Jaqueline zurück.

Durch die Schlagzeilen über Anastasiya und Patrick sei die TV-Bekanntheit fast in Ohnmacht gefallen. "[Er] teilte mir dann mit, dass er erst einmal Single bleiben möchte, niemanden kennenlernen will und den ganzen Stress verdauen muss", plaudert das Reality-Sternchen aus. Sie habe gemerkt, dass der TV-Bauer ständig Ausreden gesucht habe und "diesen netten Patrick, wie er es am Anfang war, den gab es irgendwann nicht mehr."

Instagram / jacqueline_carmen_official Jaqueline Carmen, "Take Me Out"-Bekanntheit

Instagram / jacqueline_carmen_official Jaqueline Carmen, Reality-Sternchen

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer im August 2021

