Taylor Swifts neues Album bricht sämtliche Verkaufsrekorde!

Taylor Swift (33) ist auf Rekord-Jagd! Die Sängerin begeistert bereits seit Jahren ihre Fans. Doch mit ihrer aktuellen "The Eras Tour" scheint sie völlig neue Maßstäbe zu setzen. Nicht nur die Zuschauerzahlen sind rekordverdächtig, sondern auch die Umsätze übertreffen sämtliche Erwartungen. Als erste Künstlerin überhaupt gelang es ihr, über eine Milliarde Dollar einzuspielen. Und nun bricht auch Taylors neues Album den ersten Rekord.

Vor nicht einmal einer Woche kam Taylors neues Studioalbum "Speak Now (Taylor's Version)" auf den Markt. Damit legt sie eine ihrer ersten Platten neu auf – und überzeugt offenbar auf ganzer Linie. Wie Billboard bekannt gibt, kann das Album schon jetzt sämtliche Verkaufsrekorde des Jahres 2023 brechen. Binnen vier Tagen war das Werk an der Spitze und verbucht somit die erfolgreichste Verkaufswoche des Jahres. Rund 575.000 Ausgaben des Albums wurden wohl bisher verkauft und auf den Streamingplattformen wurden rund 175.000 Exemplare downgeloadet.

Einer der Songs auf Taylors neuer Platte ist "I Can See You". Der Titel soll ebenfalls einer der meistgestreamten Songs sein. Und für das Video hatte die 33-Jährige eine ganz besondere Überraschung parat gehabt. Sie hatte ihren Ex Taylor Lautner (31) vor die Kamera eingeladen. Und von seiner Performance als Geheimagent war sie wohl mehr als begeistert gewesen. "Taytay ist in diesem Video unglaublich. Er hatte kein Stunt-Double!", hatte sie bei Instagram geschwärmt.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im Februar 2023

Anzeige

Getty Images Taylor Swift in Sydney, 2015

Anzeige

Instagram / taylorswift Taylor Lautner, Taylor Swift und Joey King am Set von "I Can See You"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de