100 Tage Entzugsklinik: Liam Payne dankt Ex Cheryl Cole!

Liam Payne (29) findet liebe Worte für Cheryl Cole (40)! Das einstige One Direction-Mitglied und die Sängerin waren rund zweieinhalb Jahre ein Paar gewesen. Aus ihrer Beziehung ging der gemeinsame Sohn Bear hervor. Im Jahr 2018 war dann aber alles vorbei. Seitdem herrscht aber kein Rosenkrieg – ganz im Gegenteil: Sie scheinen das Co-Parenting gut hinzukriegen. Cheryl unterstützte Liam zuletzt auch in einer schweren Zeit!

In einem aktuellen YouTube-Video gibt der Musiker zu, dass er in einer Entzugsklinik war. Der Brite nahm sich eine Auszeit, um an sich zu arbeiten. Das war nur durch Liams Ex Cheryl möglich: "Ich möchte mich bei Bear und seiner Mutter dafür bedanken, dass sie mir ein wenig Freiheit gegeben haben, damit ich mich erholen kann. Denn es hat keinen Sinn, ein Vater zu sein, wenn man nichts zu lehren hat."

Nun könne er auch ein besserer Vater für seinen sechsjährigen Sohn Bear sein. "Ich habe das Gefühl, dass ich mein Leben jetzt besser im Griff habe", betont Liam. Selbstverständlich schwärmt er auch von dem Kleinen: "Er lernt sehr schnell, er ist viel klüger, als ich es wohl je sein werde."

Getty Images Cheryl Cole, Sängerin

Getty Images Liam Payne, Sänger

Getty Images Liam Payne, Sänger

