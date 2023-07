15 Kilo weniger: Ben Zucker ist stolz auf seinen neuen Body!

Er überrascht seine Fans! Ben Zucker (39) gehört zu den erfolgreichsten Schlagersängern des Landes. Mit seinen Songs schafft er es an die Spitze der Charts. Seine Fans lässt er dabei gerne an seinem Erfolg teilhaben und postet in den sozialen Medien Momente aus seinem Leben – wie auch zuletzt. Zu seinem bevorstehenden Geburtstag macht sich der Musiker ein ganz besonderes Geschenk: Ben zeigt sich in völlig neuer körperlicher Verfassung!

"Ich werde jetzt 40 am 4. August und dachte, einmal so eine tendenzielle Andeutung eines Sixpacks zu bekommen, das wäre doch eine gute Idee", erklärt der Musiker in einem Instagram-Video. Insgesamt habe er "zehn bis 15 Kilo abgenommen". Dabei sei die Umstellung von Cardio-Workouts auf Gewichte anfangs nicht leicht gewesen. "[Es] war sehr herausfordernd", gibt er offen zu. Sein Body – samt Sixpack – kann sich jedenfalls sehen lassen. Inzwischen habe sich Ben auch an seine neue Routine gewöhnt und will diese nicht mehr missen.

Zuletzt machte der 39-Jährige weniger mit seinem Body und vielmehr mit seinem Liebesleben auf sich aufmerksam. Im Mai dieses Jahres hatte er auf Instagram ein Selfie mit Ex-Freundin Suzann gepostet und die Gerüchte um ein Liebescomeback angeheizt. Das Paar selbst äußert sich bislang nicht zu den Spekulationen.

Instagram / ben_zucker_musik Ben Zucker, Musiker

Getty Images Ben Zucker auf einem Konzert

