Arielle Rippegather packt aus: Affäre Fabio ist gut im Bett!

Arielle Rippegather (32) kennt die Vorzüge von Fabio De Pasquale! Die einstige DSDS-Teilnehmerin und der ehemalige Temptation Island-Kandidat kennen sich gut. So gut, dass sie sogar eine Affäre miteinander hatten. Für eine Beziehung zwischen der Blondine und dem Italiener soll es dann doch nicht gereicht haben. Promiflash will mehr über die Romanze wissen und hakt bei Arielle nach: Was reizte sie an Fabio?

Promiflash traf auf dem Mates-Date-Event in Berlin auf die 32-Jährige. Im Interview wollte Arielle einiges loswerden: "Fabio ist gut im Bett, das muss ich hier mal sagen. Er sieht gut aus, ist trainiert." Ein anderes Merkmal habe ihr ebenfalls zugesagt: "Er ist Südländer, das ist ja bei mir ein ganz, ganz großes Thema." Doch nicht nur das Aussehen habe ihr gefallen, es gab auch andere Sachen, die Arielle an Fabio schätze: "Er hat auch einen guten Charakter."

Während Arielle und Fabio noch gut aufeinander zu sprechen sind, sieht es mit seiner Ex dagegen ganz anders aus. Mrs.Marlisa und Arielle hatten schon eine heftige Auseinandersetzung gehabt. Im weiteren Verlauf des Gesprächs konnte sich Arielle einen Kommentar nicht verkneifen: "[Marlisa] ist für mich eine Frau, die sehr viele Selbstkomplexe hat und das an Frauen auslässt."

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, TV-Persönlichkeit

Instagram / fabio_de_pasquale Fabio De Pasquale, "Temptation Island"-Bekanntheit

Instagram / fabio_de_pasquale Mrs.Marlisa mit Fabio De Pasquale

