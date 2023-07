George Clooney unterstützt Streik der Hollywood-Schauspieler

George Clooney (62) supportet seine Kollegen! Nachdem bereits vor zwei Monaten zahlreiche Drehbuchautoren ihre Arbeit pausiert und somit Hollywood teilweise stillgelegt hatten, kündigten am Donnerstag einige Schauspieler ihren Streik an. Sie wollen sich insbesondere für bessere Arbeits- und Lohnbedingungen einsetzen und diese auch durchsetzen. Die streikenden Schauspieler können sich indes auf einen prominenten Befürworter verlassen: Denn George unterstützt das Ganze!

Wie Deadline berichtet, teilte der "Ocean’s Eleven"-Darsteller ein ausführliches Statement, in dem er seinen Standpunkt deutlich machte. George zeigte seine Solidarität mit seinen Kollegen: "Schauspieler und Autoren haben in großer Zahl ihre Fähigkeit verloren, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wenn unsere Branche überleben soll, muss sich das ändern." Er könne die Problematik verstehen.

Eine weitere Unterstützerin ist die Nanny-Darstellerin Fran Drescher (65). Die gebürtige New Yorkerin nahm an einer 40-minütigen Demonstration vor den Netflix-Büros in Los Angeles teil. Laut Deadline richtete Fran zu Beginn der Demo eine Ansprache an die Öffentlichkeit: "Und so sind wir mit großer Traurigkeit an diesen Scheideweg gekommen, aber wir hatten keine andere Wahl als zu streiken."

Getty Images George Clooney mit seinen "Ticket ins Paradies"-Co-Stars

Getty Images George Clooney bei der Premiere von "Ticket to Paradise"

Getty Images Fran Drescher bei einer Pressekonferenz der Gewerkschaft für Schauspieler und Fernsehschaffende

