Nach Knutschfotos: Jona Steinig erklärt, was mit Leyla läuft

Jona Steinig (27) klärt auf! Der Influencer hatte 2021 um das Herz der damaligen Bachelorette Maxime Herbord (28) gekämpft. Damit hatte er allerdings nicht so viel Erfolg. Vor wenigen Tagen schien es jedoch, als hätte es zwischen ihm und Ex-Bachelor-Kandidatin Leyla Lahouar gefunkt. Eine aufmerksame Promiflash-Leserin erwischte die beiden nämlich beim Knutschen. Doch was läuft zwischen Jona und Leyla wirklich? Promiflash hat nachgefragt!

"Leyla und ich kennen uns schon vier Jahre, bevor wir überhaupt Fernsehen gemacht haben", erklärt der Realitystar Promiflash. Es habe schon immer eine kleine Anziehung zwischen ihnen gegeben. "Aber wir haben zum ersten Mal bei der Fashion Week-Party rumgemacht", gibt Jona zu. "Wir waren sehr mit uns beschäftigt, aber auf was Ernsteres läuft das nicht hinaus", stellt der Kuppelshow-Kandidat klar. Es gäbe einfach diese Anziehung, doch mehr sei da nicht. Er schließt ab: "Wir verstehen uns einfach gut, sind Single und hatten einfach unseren Spaß."

Die Fotos zeigen die beiden TV-Bekanntheiten jedoch ziemlich innig miteinander! Verliebt stehen sie auf einer Treppe und schmachten sich ordentlich an. Schließlich beugt sich der 27-Jährige zu der Frankfurterin runter und drückt ihr einen saftigen Schmatzer auf die Lippen.

