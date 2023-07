Rihannas Super-Bowl-Show ist für gleich fünf Emmys nominiert

Rihanna (35) begeistert sie alle! Im Februar 2023 lieferte die Sängerin die Halbzeitshow des diesjährigen Super Bowls. Die Performance ist zwar immer ein Spektakel, doch in diesem Jahr schien es eine der besten Shows aller Zeiten zu werden. Und das nicht nur, weil durch das enge rote Outfit der 34-Jährigen ihre zweite Schwangerschaft enthüllt wurde. Nun ist Rihannas Halbzeitshow sogar für ganze fünf Emmy Awards nominiert.

Bei Instagram wendet Rihanna sich jetzt überwältigt an ihre Fans. "Fünf Emmy-Nominierungen sind verrückt! Ich bin so dankbar für jede einzelne Person, die daran beteiligt war, diese Erinnerung zu kreieren", schreibt sie. Ihre Show ist unter anderem in den Kategorien "Herausragendes Show-Special (Live)" sowie "Herausragende Regie für ein Show-Special" nominiert. Außerdem haben die Musikregie, das Produktionsdesign und die Kameraführung eine Chance auf einen Award. Dieselben Nominierungen gelten auch für Rapper Jay-Z (53), weil er RiRis Show arrangierte.

Dass Rihanna schwanger auf der Bühne stehen würde, war wohl anfangs nicht von der Musikerin geplant. Im Interview mit Vogue verriet sie, dass sie erst nach ihrer Zusage für den Super Bowl von ihrer zweiten Schwangerschaft erfahren habe. "Was zum Teufel habe ich mir dabei gedacht? Aber man ist begeistert von so einer Herausforderung, weil man weiß, was der Körper gerade getan hat", erklärte sie.

Getty Images Rihanna im Februar 2023

Getty Images Jay-Z während einer Premiere

Getty Images Rihanna, Sängerin

